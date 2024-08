Aufgrund der Urlaubszeit und bestehender Langzeiterkrankungen sind Standesamt und Wohngeldstelle aktuell nur eingeschränkt besetzt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, sei der Besuch deshalb bis auf Weiteres in beiden Abteilungen nur mit Termin möglich. Unterlagen können in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen oder am Empfang abgegeben werden. In der Wohngeldstelle kommt es zur verzögerten Bearbeitung von Anträgen. Notfälle werden laut Stadtverwaltung sofort bearbeitet. Mehr Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/soziales. Im Standesamt werden Sterbefälle priorisiert, vereinbarte Termine und Trauungen finden wie geplant statt. Telefonisch ist das Standesamt unter 06233 89888 zu erreichen. E-Mails an standesamt@frankenthal.de würden bearbeitet. Es könne aber zu Zeitverzögerungen kommen.

Beurkundungen können nur durch speziell ausgebildete Standesbeamte ausgestellt werden. Die Wartezeit bei der Ausstellung von Geburtsurkunden betrage deshalb aktuell vier bis sechs Wochen. Wer seine Hochzeit plant, kann sich schriftlich ans Standesamt wenden. Die Kontaktaufnahme erfolge aber erst nach der Notbesetzung. Urkundenbestellungen sonstiger Art seien online möglich, die Bearbeitungszeit betrage derzeit rund zwei Wochen. Alle Informationen und Links sind auf www.frankenthal.de/standesamt zu finden, Termine können unter www.frankenthal.de/onlinetermin vereinbart werden.