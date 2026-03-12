Der Feldweg zu den Vereinen in Kleinniedesheim ist gemessen am Verkehrsaufkommen zu schmal. Ihn unkompliziert zu verbreitern, wird der Gemeinde aber verwehrt.

Landwirte nutzen den Weg entlang des Viehgrabens im Osten von Kleinniedesheim, ebenso Fußgänger und Radfahrer, sei es zum Spazierengehen oder, wie auch Autofahrer, um zu den Vereinen oder ins dortige Lokal Mr. Orient zu kommen. Ein Problem ist es laut der FWG-Fraktion im Gemeinderat, dass Kraftfahrzeuge bei Gegenverkehr ausweichen müssen – notgedrungen auf den unbefestigten Feldrand.

Wenn der Boden nach Regenfällen aufgeweicht sei, seien Ausweichmanöver schwierig, schrieb FWG-Ratsmitglied Jeanette Ihrcke im Antrag der Fraktion im Februar. Zudem gebe es Schlaglöcher, in denen sich das Wasser sammele, sodass durchfahrende Autos Fußgänger nass spritzten. Der Weg sollte deshalb bis zur Grenze der Feldgrundstücke um etwa 50 Zentimeter befestigt und somit breiter werden. Diesen Wunsch gab Ortsbürgermeister Ewald Merkel ( FWG) an die Verwaltung der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim weiter.

Ortstermin zeigt: Es ist kompliziert

Diese lud zum Ortstermin ein und legte zur jüngsten Sitzung des Kleinniedesheimer Gemeinderats ihre Vorschläge vor. Einfach Erde ausheben, über 400 Meter Grenz- oder Bordsteine setzen, mit Schotter auffüllen und pflastern – dafür konnte Ewald Merkel das Angebot einer Baufirma über insgesamt rund 27.000 Euro vorlegen. Doch so geht das nicht, es gibt Vorschriften. Beim Ortstermin habe die Verwaltung „nur gesagt, was nicht geht und wie kompliziert die Genehmigung wäre“, berichtete der Ortsbürgermeister.

Gemäß den Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung Ländlicher Wege (RLW) sind Wirtschaftswege gestiegenen Verkehren anzupassen, das heißt laut Verwaltung, dass die Wegbreite „nach dem größten Fall auszulegen“ sei. Sieben Begegnungsszenarien stellte die Bauabteilung dar, etwa Fußgänger und Traktor, Kinderwagen und Zugmaschine, Pkw und Feuerwehr. Zudem seien „fachliche Prüfungen und behördliche Abstimmungen notwendig“. Das, so Merkel, würde wiederum die Struktur- und Genehmigungsdirektion einbeziehen, die Gemeinde müsse dann ein Ingenieurbüro einschalten.

Rechtsansprüche vermeiden

Die seitens der Gemeinde durch einseitige Befestigung des Banketts gewünschte Wegbreite zwischen 3,50 und 3,75 Metern ermögliche keinen Begegnungsverkehr. Ausdrücklich weist die Verwaltung darauf hin, dass „bei falscher Wahl der Fahrbahnbreite Rechtsansprüche Dritter bei Unfällen gegenüber der Ortsgemeinde geltend gemacht werden könnten“.

Die Bauabteilung schlug deshalb vor, eine Einbahnstraßenregelung einzuführen, wie sie schon an der Kerwe gilt, oder zwei Parkbuchten als Ausweichmöglichkeit auf den Feldern anzulegen. Als Alternative nannte sie, die bestehende Holzbrücke für Fußgänger und Radler über den Eckbach abzureißen und eine breitere Brücke als direkten Zugang von der Bobenheimer Straße vorbei am Klärwerk zum Kerweplatz zu errichten.

Ewald Merkel nannte die Vorschläge eine „Doktorarbeit der Verwaltung“, die „praxisuntauglich und nicht verhältnismäßig“ sei. Der Brückenabriss werde „auf keinen Fall umgesetzt, da Kosten in unverantwortlicher Höhe entstehen würden“. Der Hinweis der Verwaltung auf mögliche Förderungen beeindruckte den Ortsbürgermeister nicht: „Wie oft haben wir schon erlebt, dass, wenn wir Förderung beantragen und unsere Finanzen offenlegen, es am Ende heißt, ihr kriegt nix.“ Dagegen seien für den Wunsch der Gemeinde, die Bankette an den Feldern bis zur Grundstücksgrenze zu befestigen, Mittel aus der Wegerücklage vorhanden. Weil die Vorschriften dem entgegenstehen, stimmte der Rat Merkels Vorschlag zu, nur die Schlaglöcher aufzufüllen.