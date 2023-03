Deutsche sollen nur noch in „arischen“ Geschäften einkaufen: Dieser Aufruf erfolgte in Frankenthal 1933 noch vor dem reichsweiten Boykott. Er traf viele alteingesessene Einzelhändler. Der 90. Jahrestag soll Mahnung sein, rassistischen Äußerungen und Vorurteilen entschieden entgegenzutreten.

„Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“: Unter dieser und ähnlichen Parolen begann am 1. April 1933 der reichsweite Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte. Organisiert wurde diese Ausgrenzungsaktion vom „Zentralkomitee zur Abwehr jüdischer Greuel- und Boykotthetze“ unter dem fränkischen Gauleiter Julius Streicher. Die Frankenthaler Zeitung berichtete bereits am 29. März 1933, dass ab diesem Tag „zur Abwehr der Hetze der Juden gegen Deutschland aus dem Ausland SA-Leute vor den jüdischen Geschäften mit Schildern stehen“. Der Grund, warum der Boykott der jüdischen Geschäfte in Frankenthal früher begann, dürfte darin liegen, dass man verhindern wollte, dass die Arbeiter und Angestellten, die ihre Lohn- und Gehaltszahlungen am Ende des Monats erhielten, diese noch in die jüdischen Geschäfte trugen.

Kaufhäuser und Bekleidungsgeschäfte

Am selben Tage wurde auch mitgeteilt, dass der Erste kommissarische Bürgermeister angeordnet hatte, dass Einkäufe für die Stadt nicht mehr in jüdischen Geschäften getätigt werden dürfen. Außerdem äußerte er die Erwartung, dass die städtischen Beamten und Angestellten und ihre Angehörigen dem Beispiel ebenfalls folgen. In der Stadt wurde ein Flugblatt verteilt, das die Bevölkerung aufforderte, nur noch „arische“ Geschäfte aufzusuchen.

Betroffen waren vor allem die jüdischen Geschäfte in der Innenstadt, wie das Möbel- und Schuhgeschäft Abraham, das Manufakturwarengeschäft Adolf Frank, das Möbelgeschäft Mendel Melzer, das Kaufhaus Tietz, das Möbel- und Schuhgeschäft Aron Weil, das Geschäft von Max Maas, das Kaufhaus Nachmann, das Spezialgeschäft für Modewaren Gebrüder Grünebaum, das Bekleidungsgeschäft Adolf Lang, das Manufakturwarengeschäft Abraham Hirsch und das Bekleidungsgeschäft Gebrüder Blumenstiel.