Könnte ein 23 Jahre alter Frankenthaler seinem Opfer den letztlich tödlichen Messerstich in den Hals im November 2019 unabsichtlich zugefügt haben? Das halten Gutachter im Prozess um die Bluttat vor dem Landgericht für unwahrscheinlich.

In welchem zeitlichen Zusammenhang die Verletzungen des am 10. November 2019 getöteten 18-jährigen Ludwigshafeners und die in der Tatwohnung und auf der Straße gefundenen Blutspuren