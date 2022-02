Im Nordring beginnen nach Angaben der Stadt am Montag, 21. Februar, in Höhe der Hauptfeuerwache Kanalsanierungsarbeiten. Die Straße wird laut Verwaltung an der genannten Stelle bis Freitag, 26. Februar, voll gesperrt. Umleitungen würden ausgeschildert, heißt es in der Pressemitteilung. Die Mörscher Rielstraße muss bereits ab Freitag, 18. Februar, in Höhe von Hausnummer 24 gesperrt werden. Die Montage von Hausanschlüssen dauert voraussichtlich bis Freitag, 4. März, informiert die Stadt. Die Zufahrt für Anlieger sei bis zur Baustelle möglich.