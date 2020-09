Ein Verletzter und rund 16.000 Euro Sachschaden – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls im Nordring während des Berufsverkehrs am Mittwochnachmittag. Die vier beteiligten Fahrer waren den Beamten zufolge in gleicher Richtung auf der Nordbrücke unterwegs. Verkehrsbedingt hätten die zwei vorderen Fahrzeuge – ein Mercedes Sprinter und ein VW Golf – bremsen müssen. Eine 73-Jährige am Steuer ihres Mercedes habe das zu spät erkannt und sei ins Heck des Golf gefahren. Der ihr nachfolgende 38-jährige Mann knallt wiederum mit seinem 5er-BMW auf den Wagen der Seniorin. Der Beifahrer im VW Golf habe nach der Kollision über Schmerzen am Brustkorb geklagt und sei vom Rettungsdienst versorgt worden.