Den weiteren Verlust des Gebietscharakters in der Nordendsiedlung zu verhindern, ist das erklärte Ziel von Stadtrat und Verwaltung. Dazu wurde am Mittwoch eine Veränderungssperre beschlossen, zudem soll eine Neufassung des Bebauungsplans erarbeitet werden. Dieser soll neben der überbaubaren Fläche auch das Maß der Nutzung und gestalterische Kriterien festlegen. In der Vergangenheit seien insbesondere im Bereich der Eichendorffstraße unzulässigerweise Vorhaben genehmigt worden, die die hintere Baugrenze überschreiten. Gestalterisch entsprächen einige Neubauten nicht mehr dem ursprünglichen Siedlungscharakter. Negative Entwicklungen dieser Art gebe es inzwischen nahezu im gesamten Stadtteil Nordend. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liege hier nicht vor – ein Problem, dass es auch in anderen Teilen der Stadt gibt. Durch die Veränderungssperre will die Stadt Zeit gewinnen, weil so Baugesuche zwei bis maximal vier Jahre zurückgestellt werden könnten. Vorhaben, die den zukünftigen Richtlinien des Bebauungsplans entsprechen, wären nicht betroffen.