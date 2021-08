Nach mehreren Taten in Großkarlbach und Laumersheim in der vergangenen Woche ist es jetzt auch in Frankenthal zu Fällen gekommen, in denen Diebe nachts in Häuser eingedrungen sind, während deren Bewohner anwesend waren. Den Angaben der Polizei zufolge haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in zwei Anwesen in der Gottfried-Keller-Straße im Nordend Gegenstände und Bargeld gestohlen. Der Schaden liegt laut den Ermittlern im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.