Sechs Gullydeckel, die Unbekannte auf der Nordbrücke am Fahrbahnrand ausgehoben hatten, hat die Polizei nach einem Hinweis am Samstag in der Zeit von 0 bis 4.15 Uhr im Gebüsch in der Nähe gefunden und wieder eingesetzt. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bisher keine, teilte die Polizeiinspektion Frankenthal mit.