Auf einer Picknickdecke liegen, Musik hören und mitgebrachte Köstlichkeiten schlemmen: Diese Idee steckt hinter dem Motto „Musik im Garten“ des Kunsthauses Frankenthal mit vier eintrittsfreien Veranstaltungen vom 22. bis 29. August. Allerdings gibt es laut Stadt nur noch wenige freie Plätze.

Und zwar für das Konzert der Track 4 Big Band der IG Jazz Frankenthal am Sonntag, 23. August, 11 Uhr (Einlass 10 Uhr). Bereits ausgebucht sind das Auftaktkonzert von 2Motion mit Christian Stockert und Gundy Keller am 22. August, die Show am Freitag, 28. August, mit Rokko Rubin & den Schlagerjuwelen sowie in Kooperation mit dem Kulturzentrum Gleis 4 der Mitsingabend „Mundorgel reloaded“ am Samstag, 29. August.

Trostpflaster und Künstlerförderung

Der Hintergrund für die Reihe: Nachdem die Sommerkonzerte in der Erkenbert-Ruine und der Kunst- und Genussmarkt rund um das Kunsthaus Frankenthal aufgrund der aktuellen Corona-Verfügungen abgesagt werden mussten, haben Verwaltung und Kulturstiftung mit „Musik im Garten“ ein Trostpflaster für das Publikum geschaffen. Mit dieser Alternative sollen gleichzeitig, so die Stadt, lokale Künstler gefördert werden.

Noch Fragen?