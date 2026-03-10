Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd kann acht Monate nach dem großen Erörterungstermin in Neustadt noch nicht sagen, wann mit einer Entscheidung zum Windpark Dirmstein zu rechnen ist. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin der Genehmigungsbehörde mit, aktuell würden die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung und zur Auswertung des Erörterungstermins erarbeitet. „Im Bereich des Rechts sind noch wenige Fragen offen, zu denen parallel eine Klärung mit der Antragstellerin erfolgt“, informiert die SGD-Sprecherin. Dies bleibe vor einer Entscheidung und vor der dann noch erforderlichen Begründung abzuwarten.

In dem Verfahren geht es um den Bauantrag der Baywa r.e. Wind GmbH für einen Windpark mit 17 Anlagen auf Dirmsteiner und Obersülzer Gemarkung. Das Unternehmen verfolgt den Plan seit Februar 2024, damals bezog sich die Bauvoranfrage allerdings noch auf die Errichtung von zwei Windrädern. Wenige Monate später reichte Baywa bei der SGD einen Antrag auf Genehmigung von 17 Anlagen ein. Das Projekt ist in der Bevölkerung und in den kommunalpolitischen Gremien umstritten.