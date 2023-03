Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Skater und Mountainbiker in Frankenthal müssen sich weiter in Geduld üben. Die Suche nach einem Terrain für einen verkehrssicheren Parcours war noch nicht erfolgreich. Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) will den Dialog weiterführen.

Die Diskussion war ausgelöst worden, nachdem selbst gebaute Anlagen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet,