Dringende Instandhaltungsarbeiten an der Gleisentwässerung nennt die Stadtverwaltung als Grund für nächtliche Arbeiten am Bahnhof in Frankenthal. Noch bis Freitag, 28. Juni, sind demnach auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Mainz jeweils zwischen 22 und 6 Uhr große Maschinen im Auftrag der Deutsche Bahn (DB) Netz AG im Einsatz. Dadurch sei mit Lärmbelästigung zu rechnen. Die Erneuerungen seien zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich. Um den Bahnbetrieb gemäß dem Fahrplan aufrechtzuhalten, müsse nachts sowie an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden. Betroffen seien auch die Bahnhofsgleise in Worms und Osthofen. Die DB Netz AG und die von ihr beauftragten Kräfte würden sich so verhalten, dass schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden, soweit dies nach den Umständen des Einzelfalles möglich und zumutbar ist, sichert die Stadt zu.