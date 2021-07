Habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? Ich weiß, das ist noch so ungewohnt, dass man sich wieder mit Freunden treffen und etwas unternehmen kann. Aber die Vereine sind schon wieder fleißig am Planen und lassen sich einiges einfallen. Am Samstag lohnt es sich zum Beispiel, auf dem Vereinsgelände von Eintracht Lambsheim vorbeizuschauen.

Denn die Eintracht veranstaltet einen Fußballtag für Kinder ab drei Jahren. Und da ist einiges geboten, wie mir die Verantwortlichen verraten haben. Zum einen dürft ihr natürlich auch selbst gegen den Ball treten. Zum anderen könnt ihr bei Schautrainings erleben, wie es bei den Übungseinheiten zugeht. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Ab 14.20 Uhr zeigen die Kinder der Ballschule , was sie können. Danach sind G-Jugend (14.55 Uhr), F-Jugend (15.25 Uhr) und E-Jugend (15.55 Uhr) an der Reihe. Nach den jeweiligen Einheiten könnt ihr selbst mit den Übungsleitern auf den Platz.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das DFB-Fußballabzeichen zu machen. Ihr dürft euer Können auch beim Fußball-Dart und beim Torwandschießen unter Beweis stellen. Zum Abschluss gibt es ein Spiel zwischen D- und C-Jugend. Die Organisatoren haben mir verraten, dass jedes Kind ein kleine Überraschung bekommt.

Natürlich müssen auch bei dieser Veranstaltung bestimmte Hygieneregeln eingehalten werden. Die schaut ihr euch vorher am besten mit euren Eltern auf der Internetseite der Eintracht unter www.eintracht-lambsheim.de an.