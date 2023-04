Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ho, ho, ho – jeweils 61 Kinder der Grundschule und des Kindergartens in Studernheim freuten sich am Montagmorgen über den leicht verspäteten Besuch des Nikolauses in der jeweiligen Einrichtung.

Normalerweise kommt der Nikolaus zu den Studernheimer Kindern während des örtlichen Weihnachtsmarkts. Doch der fällt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus.

Das Läuten