Das Impfzentrum für die Stadt Worms wird in der Nikolaus-Dörr-Halle in der Mainzer Straße eingerichtet. „Die Sporthalle hat sich als am ehesten praktikabel erwiesen“, teilt Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) mit.

Für den Standort sprechen demnach die Parkplätze und die vorhandene Infrastruktur. Zudem verfügt die Stadt bereits über Erfahrung darin, die Belegung der Halle umzuorganisieren. 2015 waren dort kurzfristig Flüchtlinge untergebracht. Weitere Vorteile: Der Boden lasse sich hygienisch reinigen, und die mobilen Tribünenelemente ließen sich als Raumteiler und Wartebereich nutzen, sagt Kessel. Impfkabinen sollen von einem Messebauer geliefert werden. Um die Kühlung des Impfstoffes bei -70 Grad Celsius zu gewährleisten, installiere die Feuerwehr eine Notstromversorgung. Nach den Zahlen der Landesregierung gibt es in Worms aktuell 285 Corona-Fälle (Stand Dienstag, 14.10 Uhr) – elf mehr als am Vortag. Bislang sind in Worms acht Personen mit dem Coronavirus gestorben.