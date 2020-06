Warnung an die Politik: Indem sie ihre Gebäude am Montagabend für mehrere Stunden in rotes Licht getaucht haben, wollen Akteure der Kultur- und Veranstaltungsbranche auf die drohenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für diesen Bereich aufmerksam machen. In Frankenthal beteiligten sich das Congress-Forum (unser Bild), das Kulturzentrum Gleis 4 und der Dienstleister Mexia Eventservice an der bundesweiten Aktion „Night Of Light“. Auch das Speyerer Tor war rot angestrahlt. In der Region Frankenthal nahm der Sternenhof in Großkarlbach teil. In Worms leuchtete es an 24 Orten rot. In ganz Deutschland nahmen 8350 Firmen teil, 9120 Spielorte, Kulturstätten und öffentliche Gebäude wurden nach Angaben der Organisatoren angestrahlt. Der Branche drohen nach eigenen Einschätzungen weiterhin Umsatzeinbrüche von bis zu 100 Prozent und der Verlust hunderttausender Jobs.