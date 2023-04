Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Footvolley ist die große Leidenschaft von Nicole Kraus und Lea Storzum. Seit zwei Jahren bestreiten die beiden Sportlerinnen des CSV Frankenthal als Duo Wettkämpfe. Aktuell führen sie die deutsche Rangliste an und vertreten das Land bei internationalen Turnieren. Dort ein Finale zu erreichen, ist ihr Traum. Ein paar Mal waren sie schon auf dem Weg dahin.

Sportler kennen das: Wenn es eng wird, steigt der Druck. Solche Phasen in einem Wettkampf zu meistern, macht Champions aus. So gesehen befinden sich Nicole Kraus und Lea Storzum noch in einem Lernprozess.