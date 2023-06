Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bequem nach Feierabend daheim shoppen, statt im Laden Maske auf und Corona-App rauskramen: Corona hat den Stadtbummel ordentlich verleidet. Doch das Problem der Innenstädte ist älter.

Wer wissen will, was passiert, wenn zu wenig in einer Innenstadt passiert, der muss nicht auf die viel gescholtene Nachbarstadt Ludwigshafen verweisen. Zwischen Schmiedgasse und Wormser Tor hat sich längst