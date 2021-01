Prügelei auf dem Hauptfriedhof: Eine 23 Jahre alte Frau hat nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr ihre Tante mit Faustschlägen und einem Laubrechen attackiert und verletzt. Den Beamten zufolge war ein schon länger schwelender Familienstreit der Grund für die handfeste Auseinandersetzung. Die 54-jährige Frau habe beim Angriff ihrer Nichte Blessuren im Gesicht und an der linken Hand erlitten, heißt es in der Pressemitteilung zu dem erst später angezeigten Zwischenfall. Ein unbeteiligter Passant sei der Verletzten zu Hilfe gekommen. Dessen Personalien, der für die Ermittler auch als Beobachter der Tat in Frage kommt, sind derzeit nicht bekannt. Ihn und mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich bei der Inspektion Frankenthal zu melden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.