Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Freispruch ist am Montag der Prozess gegen einen 29 Jahre alten Angeklagten vor dem Landgericht zu Ende gegangen, der während seiner Zeit in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal bei drei Gelegenheiten Beamte angegriffen und verletzt haben soll. Er entgeht damit der Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt. Mit diesem Ziel hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren betrieben.

Die Ermittler waren bei dem Mann, der inzwischen in Kaiserslautern lebt, davon ausgegangen, dass er die ihm vorgeworfenen Taten im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung