Als ihm die Rolle in „Monsieur Claude 3“ angeboten wurde, habe er sich sehr gefreut. „Das ist mal etwas anderes“, sagt Jochen Hägele, der sonst oft Bösewichte verkörpert. Am Samstag kann man ihn im Lux-Kino in Frankenthal kennenlernen.

Jeweils nach der Vorpremiere von „Monsieur Claude und sein großes Fest“, die am Mittwoch zum kulturell-kulinarischen Event „Kino Vino“ zeitversetzt in drei der sechs Kinosälen der Filmwelt Grünstadt lief, stellte sich der sympathische Schauspieler Jochen Hägele den Fragen des Publikums. In der turbulenten Komödie spielt er einen deutschen Kunstsammler namens Helmut Schäfer. Keine große, aber auch keine ganz unwichtige Rolle in dieser vor Personal schier überbordenden Komödie.

Titelheld Claude Verneuil (Christian Clavier) ist schwer beeindruckt von dem rasant im Porsche vorfahrenden Deutschen, der vorgibt von den blutigen Schlachthofbildern der malenden Tochter Ségolène Ling (Émilie Caen) fasziniert zu sein. Das sei doch endlich mal ein Mann, den er sich als Schwiegersohn vorstellen könnte. Als Claude jedoch herausfindet, dass Schäfer in Wahrheit hinter seiner Frau Marie Verneuil (Chantal Lauby) her ist, ändert er radikal seine Meinung und jagt ihn davon.

Mehrere Zuschauer beschäftigt die Frage, ob und wie der Kunstsammler im vierten Teil der Monsieur-Claude-Reihe – sofern es eine Fortsetzung gibt – wieder auftauchen könnte. Eine Antwort hat Hägele darauf nicht. Mehrere Besucher erkundigen sich nach den Drehorten („hauptsächlich Chinon an der Loire sowie in der Nähe von Paris“) und nach der Anzahl der Drehtage („50 bis 60“). „Was ist denn der nächste Film, in dem Sie mitwirken?“, will jemand wissen. Hägele erläutert, dass er aktuell viele Fernsehserien in Frankreich und Spanien mache, von denen er nicht wisse, ob sie jemals von deutschen Sendern ausgestrahlt werden. „Bevor neue Kino-Produktionen auf den Weg gebracht werden, müssen sich die Leute jetzt erst einmal die ganzen Filme anschauen, die während Corona entstanden sind, damit die sich rechnen“, erklärt der 48-Jährige. Bewundert wird das gute Deutsch Hägeles, der seit seinem zweiten Lebensjahr in Frankreich wohnt. Seine Oma stamme aber aus der Pfalz, verrät er, „und meine Eltern haben mit mir Deutsch gesprochen“. Die RHEINPFALZ will wissen, wie er damit klarkommt, dass er als deutschstämmiger Schauspieler in Frankreich meist für eine ganz bestimmte Art Rollen angefragt wird. So hat er allein in sechs Staffeln einer Fernsehserie und 2013 in der Literaturverfilmung „Lauf Junge lauf“ einen Nazi-Schergen dargestellt. „Es macht einen Riesenspaß, einen Bösewicht zu spielen“, sagt Hägele. Dass man als Hitler-Getreuer immer schreien muss, habe sich durch Christoph Waltz geändert. „Die Figuren haben mehr Tiefe bekommen.“ Es stehe nicht mehr der platte Nazi im Fokus, „sondern du charakterisierst einen Menschen“, erläutert er und betont, er bereue den Einstieg über die Schurken nicht, weil er es dadurch zum Kino geschafft habe. Und was wäre seine Traumrolle? „Ich würde gern mal so einen richtigen Bullen spielen, à la Schimanski.“

In drei Kinosälen hintereinander Rede und Antwort zu stehen, sei eine intensive Angelegenheit, meint Hägele, als er auf die Promotion-Tour angesprochen wird. Diese führt ihn in dieser Woche zu bundesweit 14 Stationen. „Das ist schon anstrengend. Am Sonntag werde ich vermutlich müde sein“, prophezeit er. Erfahrung hat er damit noch nicht, schließlich sei das seine erste Werbe-Rundreise. Aber es mache auf jeden Fall Spaß, in direkten Kontakt mit dem Publikum zu treten. Das fehle ansonsten im Filmgeschäft.

Jochen Hägele ist am Samstag, 23. Juli, ab 17 Uhr im Lux-Kino in Frankenthal.