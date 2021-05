Die Endzeitstimmung in „Wind vom Norden“ harmonierte mit der Gemütslage im Publikum. Es erlebte im Wormser Theater am Sonntag die letzte Premiere vor dem zweiten Lockdown im November. Das Stück, das beim Autorenwettbewerb im vergangenen Jahr gewann, exportiert die Nibelungensage nach Bella Italia.

Hagen hat das Publikum bereits vor dem letzten Gong erwartet. Reglos hockt der Krieger am Orchestergraben, aus dem türkisfarbenes Licht dringt und der einen römischen Brunnen darstellt. Die Zuschauerreihen füllen sich mit rund 150 Premierengästen. 250 hätten mit Abstandsregeln Platz gefunden. Brunnen und Palmengarten verströmen mediterranes Flair wie in den Filmen Federico Fellinis, wären da nicht die dumpfen Bässe von Fever Ray als tönende Vorboten kommenden Unheils.

Der Nordwind säuselt

Gute 60 Minuten währt die Inszenierung Till Erteners, die fast durchgängig von musikalischen Einspielern untermalt wird – synthetischer Avantgarde-Pop und Rock aus Skandinavien, Deutschland, Frankreich und den USA. Die Titel bilden im Stück aus der Feder von Matthias van den Höfel eine dichte Song-Kulisse und sind Spiegelbild eines Hagen, der düster in die Zukunft schaut.

Vor der Vergangenheit ist er in den sonnigen Süden geflohen. Doch in Rom wird Hagen von Kriemhilds Rache eingeholt. In den Palmen säuselt der Nordwind, der nach so mancher Überlieferung das Unglück mit sich führt. Doch noch bricht nicht der Sturm der Hunnen aus, die nach dem Gemetzel beim Hunnenkönig Etzel ganz Rom bestrafen wollen, weil Hagen hier Asyl gefunden hat. Noch ist ihre Anführerin Kriemhild auf dem Weg zu dem Mörder ihres Mannes Siegfried.

Schauspieler Eddie Irle gibt einen abgeklärten Hagen ab. Ein von Kriegen erschöpfter Kämpfer sucht im Nachtleben Roms Ablenkung mit sexuellen Eskapaden und im Rausch von Trinkgelagen. Im Trubel der Partys bleibt Irle eine statische, passive Figur, die ihren Platz in der Bühnenmitte selten verlässt. Am lebendigsten erscheint er beim fünfminütigen Solotanz zu Spyhnx von La Femme, der wie ein Aufbäumen gegen die Geister der Vergangenheit wirkt.

Gefahr aus dem Norden

Unterschlupf findet Hagen bei Roberta (Ragna Pitoll) und ihrem Sohn Valerio (Elias Reichert). In Rom ist er Adrian, ein Mann ohne Vergangenheit. Doch Valerio ahnt, dass er einen großen Krieger vor sich hat und bittet den Fremden, Rom zu retten. Adrian stellt sich jedoch schützend zwischen die liebgewonnene Kleinfamilie und die Gefahr aus dem Norden.

Interessant ist die Figur des Paters Eugenio, die ebenfalls von Reichert verkörpert wird. Auch er lebt unter falschem Namen in Rom – er ist Kriemhilds älterer Sohn Gunther. „Eugenio und Valerio sind wie zwei Seiten einer Münze“, meint Regisseur Ertener nach der Premiere. „Während sich Valerio radikalisiert, wird Eugenio zum Menschenretter.“ Beide Charaktere werden nur unscharf voneinander abgegrenzt – auch über die Kostüme.

Mit der Ankunft Kriemhilds wird Rom von den Hunnen überrollt. Die mächtige Monarchin wird von Annemarie Brüntjen gespielt, als unbarmherziger Racheengel, dessen Leder-Kostüm symbolisiert, wie abgehärtet Kriemhild durch die Gewalttaten geworden ist. Hagen wiederum hat seinen Schutzpanzer abgestreift. Kriemhild kann ihn nun dort treffen, wo er am empfindlichsten ist – sie vernichtet Valerio und damit dessen Mutter. Ein Lichtblick bleibt: Eugenio hat sich in den Süden gerettet.

Aktueller Kontext

Die hämmernde Wucht der Sage kommt mit der starken Bühnenpräsenz Brüntjens voll zum Tragen. Mit seinem Mix aus Alltags- und Kunstsprache hat der Autor das Nibelungenlied so erweitert, dass ein neuer Hagen ohne Heroismus zum Vorschein kommt. Damit hat er ein neues Heldenbild geschaffen, das Ertener mit seiner modernen Inszenierung in einen aktuellen Kontext stellt.

Die Schlussszene wird begleitet vom Rocksong „Exitlude“ der Killers. „Wir hoffen, du hast deinen Aufenthalt genossen, es ist gut dich bei uns zu haben, auch wenn es nur für den einen Tag ist“, lautet eine Passage, die zur Stimmung in den Rängen passt. Der Applaus ist verhalten, dafür umso länger. Wie es mit „Wind vom Norden“ weitergeht? Auf Anfrage erklärt die künstlerische und technische Betriebsdirektorin Petra Simon, nach der gelungenen Aufführung würde man überlegen, das Stück in die nächste Spielzeit einzubinden.