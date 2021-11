Hoher Mut, Liebe, Minne, Protest und Spielregeln der Politik entwickelten sich in der Stauferzeit zu herausragenden Themen in der Dichtung – in jener Zeit also, in der auch das Nibelungenlied entstand. Dazu gibt es im Wormser Nibelungenmuseum eine Schau, die bis einschließlich 27. März 2022 verlängert wird.

Inhalt der Ausstellung sind ausgewählte literarische Zeugnisse aus der Ära der Stauferherrscher des 11. bis 13. Jahrhunderts. Das Geschlecht brachte die Kaiser Barbarossa, Heinrich VI. und Friedrich II. hervor. In der Stauferzeit, in der auch das Nibelungenlied entstand, entwickelten sich hoher Mut – gemeint war damals die vornehme Gesinnung und weltbejahende Haltung –, Liebe, Minne, Protest und Spielregeln der Politik zu Motiven der Dichtung. Diese werden im Nibelungenmuseum anhand von ausgewählten literarischen Zeugnissen aus der Heldenepik, dem Codex Manesse und Walthers politischer Dichtung anschaulich und eindrücklich aufbereitet.

Verantwortlich für die Schau sind die Nibelungenlied-Gesellschaft Worms, das Nibelungenmuseum und die Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten. Die Schau entstand in Kooperation mit der Landesausstellung 2020/21 „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ des Landesmuseums Mainz.

Revolutionäre Dichtung

Die Präsentation im Nibelungenmuseum ergänzt das Thema der Landesausstellung um den Aspekt der höfisch-ritterlichen Gesellschaft. Ihre Werte spiegeln sich in der damaligen Dichtung wider. Die Werke von Walther von der Vogelweide stehen neben Beispielen aus der Heldenepik und dem Codex Manesse im Fokus der Präsentation. Revolutionär waren Walthers politische Dichtung und sein Minnesang in Mittelhochdeutsch, welches das Latein als deutsche Dichtersprache ablöste.

Neben einem Film, der in das Thema einführt, können Besucherinnen und Besucher sich durch eine Klangcollage mit Aufnahmen des Duo Wormez und von Knud Seckel ins Mittelalter entführen lassen. Wandtafeln widmen sich den Kernthemen der Präsentation, und ein Zeitstrahl veranschaulicht die Entwicklung der deutschen Sprache, der Literatur und der Dynastien in der damaligen Zeit. Darüber hinaus kann man in einem Frage- und Antwort-Spiel sein Wissen über höfische Spielregeln testen.

Noch Fragen?

Die Schau „Hoher Mut, Liebe, Protest – Literatur zur Stauferzeit“ im Nibelungenmuseum Worms ist bis 27. März zu sehen, geöffnet Dienstag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Im Eintrittspreis zur Ausstellung in Höhe von 5,50 Euro (ermäßigt 4,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 3,50 Euro) ist der Museumsbesuch enthalten.

Für den Besuch gilt – Stand 17. November – die 3G-Regel, das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.