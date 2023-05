Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Maske ist zum Symbol der Corona-Pandemie geworden. In einem Theaterworkshop will sich die Wormser Nibelungenhorde in den Herbstferien mit dem Thema auseinandersetzen. Wie verändert sich die Kommunikation durch den Mund-Nasen-Schutz? Nimmt man dadurch eine andere Identität an?

„Seit mehr als eineinhalb Jahren bestimmt die Maske unseren Alltag. Sie ist ein Schutz. Aber gerade für Heranwachsende, die noch lernen müssen, wie man die verschiedenen Mittel der Kommunikation