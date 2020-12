Der Nibelungenmythos als Serie: Pläne dafür gibt es einige. Ein junges Theaterkollektiv aus Worms hat die Idee in einem crossmedialen Projekt umgesetzt. Wer will, kann Siegfried und Co. jetzt auf Instagram folgen.

Angefangen hat alles mit einem Theaterstück. Benedict Schulz, Karoline Rößler und Samuel Debus schrieben im Corona-Frühjahr die Geschichte „Ein Haus in Burgund“ und führten sie zusammen mit den anderen Mitgliedern der Gruppe Szene9 im Sommer im Pfeddersheimer Paternusbad auf. Wenige Monate nach der Premiere im Juli gibt es die Geschichte jetzt kostenlos als Serie im Internet.

Die Charaktere der Nibelungensage wohnen in dem Stück in einem Mehrfamilienhaus. Um den geforderten Abstand zu halten, spielen die Darsteller auf Balkonen des Hauses. Statt Schwerter und Drachen gibt es Fahrräder in Hausfluren, nicht angenommene Pakete, mürrische Hausmeister, berauschende Substanzen und Social-Media-Profile. In sieben Episoden verwandelt das Theaterkollektiv das Nationalepos in ein Nachbarschaftsdrama. Siegfried, der neue im Haus, ist Influencer und stellt das Zusammenleben gehörig auf den Kopf. Kriemhild von nebenan findet schnell Gefallen an ihm – doch nicht alle im Haus schließen sich seinen Fans und Followern an.

Kostenlose Serie auf Youtube

Szene9 überträgt in dem Stück die Eifersucht, Intrigen und Täuschungen des Nibelungenstoffs in die Gegenwart. Etwa 900 Zuschauer sahen die Open-Air-Aufführung im Kultursommer. „Jetzt, da die Live-Kultur wieder ruhen muss, möchten wir den Wormserinnen und Wormsern, aber auch allen anderen Nibelungen- und Serien-Fans ein bisschen Abwechslung in dieser Corona-geplagten Adventszeit bieten und sie über Youtube in unsere Welt entführen“, sagt Regisseur Benedict Schulz.

Das Projekt ist crossmedial angelegt: Kriemhild, Gunther, Siegfried und die anderen Charaktere aus Burgund haben ihre eigenen Social-Media-Accounts bei Instagram und veröffentlichen in ihren jeweiligen Rollen Inhalte, die stark mit dem Stück verknüpft sind. Das Theaterkollektiv Szene9 wurde 2007 in Worms im Umfeld der Nibelungen-Festspiele gegründet. Die Festspiele und die Stadt Worms unterstützen das multimediale Theaterprojekt. Die Serie kann kostenlos über die Video-Plattform Youtube auf dem Kanal „Szene9“ abgerufen werden.