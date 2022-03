Vom 15. bis zum 31. Juli 2022 finden die Nibelungen-Festspiele in Worms unter der Leitung von Intendant Nico Hofmann und Künstlerischem Leiter Thomas Laue statt. Regie führt Roger Vontobel, dessen Festspiel-Inszenierung 2018 die Besucher und Kritiker begeisterte. In der Uraufführung von „hildensaga. ein königinnendrama“ des Nestroypreisträgers Ferdinand Schmalz stehen dieses Mal vor allem die starken Frauenfiguren des Mythos im Vordergrund: Zwei Königinnen.

Eine wichtige Rolle für die Umsetzung von Schmalz’ Stück durch den Regisseur Roger Vontobel, der nach seiner Inszenierung von „Siegfrieds Erben“ im Jahr 2018 nun erneut in Worms arbeiten wird, spielt das Bühnenbild des Dänen Palle Steen Christensen.

Palle Steen Christensen verwandelt für „hildensaga. ein königinnendrama“ den Platz vor dem Dom in eine riesige Wasserlandschaft, die sich mit variablen Stegen, gezielten Wassereffekten, Licht und Video permanent verändert: Mal führt sie uns in die ferne Wasserwelt von Island, mal wird sie zum opulenten Swimmingpool der Nibelungen und schließlich zur mythischen Zauberwelt, in der sich die Figuren am Ende verirren, wie im Wald von Shakespeares Sommernachtstraum. Das Wasser ist Projektionsfläche und Spiegel zugleich.