Wie sprechen wir über die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unseren Alltag? Und wie beeinflusst das unsere Gefühle und unser Denken? Darüber, also über „Narrative der Pandemie“, will sich der in Worms lebende Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte am Freitag, 26. Februar, ab 14 Uhr auf seinem Social-Media-Kanal auf Instagram unterhalten. Gast der Internet-Talkrunde ist Nico Hofmann, Intendant der Nibelungen-Festspiele Worms und Geschäftsführer des Filmunternehmens UFA. Mit zahlreichen erfolgreichen Produktionen für Fernsehen und Kino zählt Hofmann der zu den wichtigsten deutschen Produzenten.

Politikwissenschaftler diskutiert auf Instagram

In dem Format „Insta Live“ diskutiert Korte, der dem Kuratorium der Nibelungen-Festspiele angehört, regelmäßig mit Gesprächspartnern aus Gesellschaft, Politik und Kultur über aktuelle Themen. Gäste waren unter anderem die Journalistin und Fernsehmoderatorin Bettina Schausten sowie der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck. Wer bei der Sendung mit Nico Hofmann dabei sein will, kann sich unter „www.instagram.com/krkorte/“ im Story-Modus des Social-Media-Kanals zuschalten.