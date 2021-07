Am Freitag, 16. Juli, beginnen die Nibelungen-Festspiele, die sich im Luther-Jahr erstmalig mit dem Reformator beschäftigen. Die Tourist-Information und die Wormser Gästeführer bieten während der Festspielzeit täglich einen Stadtrundgang zum Thema „1521 – Luther in Worms“ an.

Unter der Intendanz von Nico Hofmann wird bis zum 1. August an 16 Abenden vor der Nordseite des Doms die Uraufführung des Stücks „Luther“ von Lukas Bärfuss unter der Regie von Ildikó Gáspár gezeigt. Passend zur Handlung des diesjährigen Stücks und zum Jubiläumsjahr berichten die Gästeführer laut einer Pressemitteilung bei ihrem täglichen Stadtrundgang von den Zeitumständen vor 500 Jahren und von Luthers Aufenthalt in der Nibelungenstadt während des Reichstags 1521. Mit Luthers Widerrufsverweigerung in Worms begann ein neuer Abschnitt der reformatorischen Bewegung.

Maximal 15 Teilnehmer

Treffpunkt für die Führung ist von Freitag, 16. Juli, bis Sonntag, 1. August, jeweils um 15 Uhr an der Magnuskirche (Dechaneigasse 3). Wie die Tourist-Info berichtet, findet die Tour ausschließlich als Außenführung unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. Die Gruppengröße umfasst maximal 15 Teilnehmer. Tickets zu acht Euro gibt es im Netz unter www.ticket-regional.de, in der Tourist-Information am Neumarkt oder im Shop am Dom. Weitere Infos findet man im Internet unter www.worms-erleben.de.