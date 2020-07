In seiner Sitzung am Mittwochnachmittag stimmt der Rat der Stadt Worms über eine Fortsetzung der Nibelungen-Festspiele bis 2025 ab. Ebenfalls für diesen Zeitraum soll ein bereits 2018 genehmigter variabler Zuschuss in einer Gesamthöhe von einer Million Euro verlängert werden. Von dem Geld seien bislang 10.000 Euro abgerufen worden. Es soll den Festspielen bei „Unwägbarkeiten“ finanzielle Flexibilität ermöglichen. Im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung soll es laut Tagesordnung außerdem um Personalien gehen. Die Stadt Worms zahlt für das Großereignis jährlich einen Zuschuss von 1,7 Millionen Euro, das Land fördert die Festspiele laut Pressestelle des Kultusministeriums mit 650.000 Euro. Die Premiere 2020 ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das geplante Stück „hildensaga.ein königinnenstreit“ soll 2022 uraufgeführt werden.