Nach zwei Wochen sind am Sonntag die Nibelungen-Festspiele zu Ende gegangen. Der Veranstalter spricht von einer „hervorragenden Bilanz“.

22.000 Zuschauer und eine Auslastung von 95 Prozent – diese nackten Zahlen stehen am Ende der Festspiele zu Buche. Das Stück „hildensaga. ein königinnendrama“ von Ferdinand Schmalz unter der Regie von Roger Vontobel ist beim Publikum offenbar bestens angekommen. Inhaltlich stellte es die sehr aktuelle Frage nach Krieg und Frieden – und beschäftigte sich mit der These, dass eine von Frauen gelenkte Welt eine bessere wäre. Technisch war die Inszenierung eine besonders anspruchsvolle mit ihrer Bühne aus Wasser. „Worms 2022 war für mich ein großer Erfolg“, sagte Intendant Nico Hofmann. „Bei aller Düsterheit, die im Moment bei den Zuschauerzahlen in den Theatern zu beklagen ist, hat das Publikum der Nibelungen-Festspiele ein starkes Zeichen gesetzt.“ Oberbürgermeister Adolf Kessel sprach von einer „tollen Festivalsaison“. Er sei dem Team vor und hinter den Kulissen sehr dankbar, „dass sie uns diese trotz den immer noch vorhandenen Herausforderungen der Pandemie durch ihre umsichtige Planung und Organisation ermöglicht haben“.

Auszeichnung für Toningenieure

Zum vierten Mal wurde der „Mario-Adorf-Preis“, der Gläserne Drache für besondere künstlerische Leistungen bei den Nibelungen-Festspielen, vergeben. Er ging an den Toningenieur Marius Feth und sein Team. Sie sahen sich mit der besonderen Herausforderung konfrontiert, dass sich die Schauspielerinnen und Schauspieler fast die komplette Aufführung über im Wasser befanden und immer wieder untertauchten. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, gestiftet von einem Wormser Unternehmer.

Termin

Die nächsten Nibelungen-Festspiele finden vom 7. bis zum 23. Juli 2023 statt. Das Programm wird mit dem Vorverkaufsstart im Herbst 2022 bekannt gegeben.