Die diesjährigen Nibelungenfestspiele haben gerade ihren Abschluss gefeiert, da gibt es bereits einen Ausblick auf die Inszenierung im nächsten Jahr: 2025 sollen die Festspiele laut Veranstalter unter dem Titel „See aus Asche – Das Lied der Nibelungen“ firmieren. Das Stück schreibt mit Roland Schimmelpfennig einer der zurzeit meistgespielten deutschsprachigen Dramatikern.

Während das diesjährige Stück nach dem Tod des Helden Siegfried einsetzte, wird der Autor laut Ankündigung für 2025 die ganze Geschichte erzählen: Von Siegfried, der auszieht, die Welt zu erobern, dabei den Drachen tötet, Schatz und Tarnkappe erbeutet und schließlich am Burgunderhof landet. Von Hagen von Tronje, der den Drachentöter sofort als gefährlichen Konkurrenten identifiziert, nur um ihn dann geschickt als Spielfigur in seinen Machtspielen zu instrumentalisieren. Und von Kriemhild und Brunhild, den beiden ungleichen Frauen, deren Schicksal so eng miteinander und mit dem des vermeintlichen Helden Siegfried verknüpft ist.

Laut dem Veranstalter entsteht eine dichte, fast rauschhafte Reise durch das Lied der Nibelungen – eine Verbindung des alten Mythos mit der Kraft eines großen Fantasystoffes und der Gegenwärtigkeit unserer modernen Welt. Inszeniert wird die Uraufführung vor dem Dom 2025 von Mina Salehpour. Die deutsch-iranische Theaterregisseurin hat bereits am Wiener Burgtheater, dem Schauspiel Köln, der Schaubühne in Berlin sowie an den norwegischen Theatern in Trondheim und Oslo inszeniert. Als Intendant wird erneut Nico Hofmann fungieren, der die Leitung der Festspiele 2015 von Dieter Wedel übernommen hatte. Bereits im März wurde bekannt gegeben, dass der 64-Jährige seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat.

Die Nibelungen-Festspiele finden im kommenden Jahr vom 11. bis 27. Juli statt. Der Ticketvorverkauf startet voraussichtlich im Herbst.