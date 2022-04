Für durchschnittlich 46 Fahrten im Monat wurde das Fahrradverleihsystem Nextbike im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in Frankenthal im vergangenen Jahr genutzt. Darüber informierte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf Anfrage seiner Parteikollegen am Donnerstag im Planungs- und Umweltausschuss. Das sei eine Steigerung zu 2020, „aber auf relativ niedrigem Niveau“. Im Vergleich mit ähnlich großen Städten wie Landau, Worms und Speyer schneide Frankenthal am schwächsten ab. In der Stadt gibt es zehn Leihstationen. Am besten genutzt werde der Standort am Haltepunkt Süd, wo 2021 156 Ausleihen verzeichnet wurden. Im innerstädtischen Vergleich ebenfalls überdurchschnittlich sei die Ausleihe am Hauptbahnhof und am Jakobsplatz. Eine Ausweitung des Angebots in Frankenthal sei vom Verkehrsverbund nicht geplant, E-Bikes seien aus Kostengründen nicht verfügbar. Allerdings gibt es seit Ende 2020 E-Lastenräder in Mannheim. Die Stadtverwaltung will anfragen, ob diese auch in Frankenthal angeboten werden können. Nextbike-Räder gibt es in der Stadt seit März 2019. Informationen zum Angebot des VRN gibt es unter www.vrnnextbike.de/de.