Immer nur trainieren und nicht in einer Mannschaft spielen können, darauf hatte Kerstin Dietz keine Lust mehr. Also verließ die 46-Jährige den SKV Old School Kaiserslautern und schloss sich dem DCU-Zweitligisten TuS Gerolsheim an. Im Interview spricht sie über Personalnöte, technische Perfektion und Wettkämpfe in Corona-Zeiten.

Frau Dietz, Sie haben 2019 nach fünfjähriger Pause die Landes-Einzelmeisterschaften des Deutschen Keglerbunds Classic (DKBC) gewonnen. Müssen sich die anderen TuS-Spielerinnen jetzt warm anziehen?

Nein,