Gut für die Nerven: Die ambulante ärztliche Versorgung im Fachbereich Neurologie für Frankenthal und die Region hat seit 1. April eine neue organisatorische Basis. Mit dem zu diesem Zweck gegründeten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) übernimmt die Stadt zwei von der Kassenärztlichen Vereinigung ausgeschriebene Kassensitze. Angesiedelt ist das MVZ an der Stadtklinik. Frankenthal ist nach Auskunft der Stadt ab sofort auch Anlaufstelle für die Region Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis. Künftig arbeiteten vier Neurologen an der Stadtklinik, von denen drei sich neben ihren Aufgaben im Krankenhaus auch um die ambulante Versorgung kümmern werden. Der Vorteil aus Sicht der Stadt: Neurologische Krankheitsbilder können ortsnah aus einer Hand ambulant und stationär behandelt werden. Das passiert zunächst in Räumlichkeiten der Neurologischen Ambulanz. Im Zuge des geplante Erweiterungsbaus werde es dann neue Praxisräume geben. Starten wird das MVZ mit den Medizinern Michael Roth und Mihas Rosca.