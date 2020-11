Die staatliche KfW-Bankengruppe unterstützt nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Torbjörn Kartes (CDU) seit Beginn der Corona-Pandemie auch Wirtschaftsunternehmen in seinem Wahlkreis. Für Betriebe in Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis seien Kredite in Höhe von etwa 65 Millionen Euro genehmigt wurden. Neun Millionen Euro seien Firmen in Frankenthal zugesprochen worden. „Die Lage vieler Betriebe (...) ist wegen der Coronakrise sehr angespannt. Dass der Bund helfend zur Seite steht, zeigt sich unter anderem daran, wie viele Unternehmen bislang finanzielle Unterstützung aus den KfW-Corona-Hilfskrediten bekommen haben“, so Kartes. Darüber hinaus gebe es die außerordentlichen Wirtschaftshilfen. Von ihnen profitierten Betriebe, die von den Schließungen im November betroffen seien und die bis zu 75 Prozent ihrer Einnahmen aus dem November des Vorjahres erstattet bekämen. Außerdem würden die KfW-Schnellkredite für Soloselbstständige und Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten geöffnet. Der Bund übernehme dafür das vollständige Risiko und stelle die Hausbanken von der Haftung frei.