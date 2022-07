Im Zeitraum bis 2025 kann Frankenthal für Projekte in der Innenstadt neun Millionen Euro aus Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz abrufen. Das Geld soll nach Angaben der Verwaltung in drei Vorhaben fließen.

Die Stadt profitiert nach eigener Darstellung von der Landesinitiative „Lebendige Zentren“, die Kommunen der Größenordnung Frankenthals Investitionen in die Attraktivität ihrer Innenstädte ermöglichen soll. Das offizielle Schreiben mit der Förderzusage hat Oberbürgermeister Martin Hebich diese Woche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) in Mainz bekommen.

„Ich danke dem Land Rheinland-Pfalz zu seinem deutlichen Bekenntnis zu unserer Stadt und unseren Projekten im Rahmen der Stadterneuerung“, zitiert die Verwaltung den OB in einer Pressemitteilung. Der Stadtrat hat demnach aus einer Liste von 17 möglichen Projekten drei priorisiert: die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds mit Bahnhofsvorplatz, Eisenbahnstraße und dem Zentralen Omnibusbahnhof, die Sanierung und Neukonzeptionierung des Erkenbert-Museums und der Ausbau der Carl-Theodor-Straße, Elisabethstraße, des Parkplatzes vor dem Dathenushaus und des Teilstücks der Kanalstraße neben der Zwölf-Apostel-Kirche.

„Schafft Planungssicherheit“

Über einen Jahresförderantrag hat die Stadt nach eigenen Angaben für den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes und der Eisenbahnstraße zwischen Brauhaus zur Post und Parkhaus am Bahnhof im Februar bereits 3,05 Millionen Euro bekommen. So wird es auch in diesem und den darauffolgenden Jahren weitergehen. Der in Mainz überreichte Grundlagenbescheid stelle sicher, dass das Land die vereinbarten Fördersummen zur endgültigen Bewilligung im Haushalt eingeplant hat.

Mit einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro sowie Zuschüssen in Höhe von neun Millionen Euro im Zeitraum bis 2025 kann die Stadt bereits begonnene und noch geplante städtebauliche Maßnahmen im Fördergebiet Innenstadt voranbringen. „Zudem entlastet der hohe Förderanteil von 90 Prozent den städtischen Haushalt und verschafft der Stadt weitgehend Planungssicherheit“, heißt es in der Pressemitteilung.