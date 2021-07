Nachdem ein Sachverständiger bei seiner Prüfung die Elektroinstallation in der Neumayerschule beanstandet hat, wird die Anlage komplett auf den neuesten Stand gebracht. Den Auftrag mit einem Volumen von rund 470.000 Euro hat der Stadtrat bei seiner Sitzung vergangene Woche an eine Neustadter Fachfirma vergeben. Die Verwaltungsvorlage schildert den aktuellen Stand der Stromversorgung recht drastisch: Geräte und Einbauten in den Verteilern seien so veraltet, dass sie „brandschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen“ nicht mehr entsprächen. Dasselbe gelte auch für die Installation in Unterrichts- und Fachräumen, wo „aufgrund der Verschleißerscheinungen mit einer erhöhten Brandgefahr zu rechnen ist“, wie es in der Vorlage heißt. Die Arbeiten sollen in den Ferien am 26. Juli beginnen und werden bis Mitte Dezember dauern.