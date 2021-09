In der Nacht auf Donnerstag, 2. September, hat ein Mann aus Rumänien in einem von Monteuren bewohnten Haus im Neumayerring so schwere Verletzungen erlitten, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und zeitweise offenbar auch in Lebensgefahr schwebte. Dass es einen Einsatz und Ermittlungen in diesem Zusammenhang gibt, hat die Polizei Frankenthal nun auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Wie der stellvertretende Inspektionsleiter und Chef des hiesigen Kriminaldauerdienstes Achim Schäfer erklärte, steht die Ursache der Verletzungen noch nicht fest: „Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die mögliche Bandbreite von einem selbstverschuldeten Unfall bis hin zu einer gefährlichen Körperverletzung infolge von Streitigkeiten.“ Angaben zur Art der Verletzung des Mannes machte Schäfer nicht. Weil dahingehende Gerüchte bei Nachbarn die Runde gemacht haben, betont der Beamte: Es sei niemand zu Tode gekommen. Der genaue Sachverhalt sei in der Nacht selbst „auch bedingt durch sprachliche Barrieren“ nicht zu klären gewesen, erläutert Schäfer. Das sei auch der Grund, warum die laufenden Ermittlungen „sehr breit aufgestellt seien“. Der Polizei lägen widersprüchliche Aussagen von anwesenden Personen vor. Derzeit werde dementsprechend die von den Ermittlern in dem Gebäude vorgefundene Spurenlage mit den Angaben der Hausbewohner abgeglichen. Die Polizei hatte von sich aus zunächst nicht über den Vorfall berichtet.