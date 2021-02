Bewusstlos neben ihrem Fahrrad liegend haben Passanten am Mittwoch gegen 14.30 Uhr im Neumayerring eine 25-Jährige gefunden. Als eine Streife und der Rettungsdienst vor Ort eintrafen, war die junge Frau nach Angaben der Polizei wieder ansprechbar, konnte sich aber nicht mehr an die Ereignisse der Minuten davor erinnern. Ungeklärt ist den Beamten zufolge bisher, ob die Frau beim Fahrradfahren stürzte oder aus anderer Ursache zu Boden stützte. Die 25-Jährige habe sich leicht verletzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu melden.