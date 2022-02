Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags haben unbekannte Täter laut Polizei am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in Räume einer Tanzschule im Neumayerring erbeutet. Den Beamten zufolge müssen sie zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag , 8.50 Uhr, in das Gebäude eingedrungen sei. Ins Innere des Objekts gelangten sie nach Darstellung der Ermittler, indem sie mehrere Türen aufbrachen. Den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.