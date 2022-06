Das Team der Neumayer-Schule hat das Fußball-Turnier der Grundschulen am Mittwoch in der Isenach-Sporthalle in Eppstein gewonnen. Zweiter wurde die Albert-Schweitzer-Schule, die Grundschule Mörsch wurde Dritter, die Grundschule Eppstein-Flomersheim Vierter. Vertreten waren auch Teams der Pestalozzi-Schule, Erkenbert-Grundschule, Friedrich-Ebert-Schule, Grundschule Studernheim sowie vom Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH). Unter den zwölf Kindern pro Team mussten mindestens zwei Mädchen sein.