Ideen, wie man die Raumnot an der Neumayerschule lindern könnte, gab es in den zurückliegenden Monaten durchaus. Doch nachdem sich zuletzt auch Pläne für eine Containeranlage zerschlagen haben, steht das Kollegium der Sprachförderschule wieder bei Null. Die Stadt stellt eine neue Lösung in Aussicht.

Dass sich Übergangslösungen mitunter sehr hartnäckig halten, diese Erfahrung hat Ingrid Wurst-Kling seit vergangenem Spätsommer gemacht. Weil in der Förderschule Neumayerschule