Als eins der wichtigsten Infrastrukturprojekte der Stadt gilt die geplante Neugestaltung am Hauptbahnhof Frankenthal. Etwa neun Millionen Euro soll sie kosten. 3,05 Millionen Euro davon wird das Land übernehmen. Das hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstagmittag bei einem Pressetermin mitgeteilt. Mit den Plänen hatte sich die Verwaltung für das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ beworben. Neben dem Bahnhofsvorplatz soll auch die daran anschließende Eisenbahnstraße im Bereich zwischen dem Brauhaus zur Post und dem Parkhaus am Bahnhof umgestaltet werden. Ziel ist es, an dieser Stelle auf einer Fläche von rund 7800 Quadratmetern einen optisch ansprechenden und modernen Eingang zur Innenstadt zu schaffen. Der Autoverkehr soll durch ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer ausgebremst werden, mit einer Brunnenanlage und Sitzmöglichkeiten soll der Aufenthalt vor dem Bahnhofsgebäude angenehmer werden. Außerdem soll es eine barrierefreie öffentliche Toilettenanlage geben.

Ebenfalls Teil des Förderprogramms: der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB), für dessen Umbau Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) bereits rund 1,7 Millionen zugesagt hat. Anstelle der schräg angeordneten Haltestellen ist dort ein langgezogener Mittelbussteig mit zehn Stopps geplant, in dessen Überdachung eine Photovoltaikanlage integriert wird. Verantwortlich für die Pläne ist das Büro Mailänder Consult aus Karlsruhe. Ebenfalls im Budget des Großprojekts eingepreist sind laut Verwaltung Entschädigungszahlungen für Einnahmeausfällen an die Deutsche Bahn.