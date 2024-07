Die Fußball-Teams in der Region haben mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Am Wochenende testeten der VfR Grünstadt II und der TuS Dirmstein. Beide Mannschaften spielten in der vergangenen Runde noch in der A-Klasse Rhein-Pfalz. In der neuen Spielzeit werden sich die zwei Teams aber im Ligabetrieb nicht begegnen. Die Testpartie entschied Dirmstein mit 2:1 (2:0) für sich.

Der TuS Dirmstein kann wahrlich auf eine tolle A-Klassen-Saison 2023/24 blicken. Das Team holte souverän die Meisterschaft. Allerdings: Nach der Runde zerfiel die Mannschaft buchstäblich in