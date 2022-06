Es hat sich einiges getan, seit im vergangenen September der Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude der Stadtwerke in der Wormser Straße begangen wurde. Inzwischen steht der dreigeschossige Rohbau samt Teilunterkellerung und Dach. Am Montag wurde das Richtfest gefeiert.

Das Fest fand im Kreis der eigenen Mitarbeiter sowie des Bauträgers Goldbeck und einiger Subunternehmer statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke ist, betonte die Bedeutung des lokalen Energieversorgers als Wirtschaftsunternehmen und Arbeitgeber. Nicht zuletzt für die Versorgungssicherheit in Frankenthal seien die Stadtwerke bedeutsam, betonte der OB. „Gerade für die Umsetzung der notwendigen Energiewende in der Stadt ist es wichtig, dass das Unternehmen auf einem guten Fundament steht.“ Dies zeige sich auch in Form eines modernen Firmensitzes.

Im alten Verwaltungsgebäude sah sich der Energieversorger nach eigenen Angaben mit baulichen Mängeln und Voraussetzungen konfrontiert, die eine Sanierung im Bestand erheblich erschwerten. Als bessere Alternative habe sich ein Neubau auf dem Betriebsgelände südlich des alten Bürogebäudes herauskristallisiert.

Einzug in einem knappen Jahr

„Das neue circa 6100 Quadratmeter große Verwaltungsgebäude hat die Bedürfnisse eines modernen Energieversorgers und gleichzeitig eine funktionale und effiziente Nutzung im Fokus und bietet damit beste Voraussetzungen, um die aktuellen Herausforderungen anzugehen“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld. Mit Blick auf das 160-jährige Bestehen des Unternehmens, das 2022 begangen wird, bezeichnete er den Neubau als „einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur zukünftigen Energieversorgung mit einer modernen Infrastruktur in Frankenthal und den Umlandgemeinden“.

Der traditionelle Zimmermannspruch mit dem obligatorischen „Pälzer Dubbeglaswurf“ unter dem Richtkranz stammte von Markus Jung, Projektleiter der Firma Goldbeck. Der Generalunternehmer aus Hirschberg an der Bergstraße hat das Gebäude geplant und setzt es jetzt auch um.

In den nächsten Wochen sollen die Fassadenarbeiten beendet werden. Mit dem Innenausbau ist den Stadtwerken zufolge bereits begonnen worden. Die Arbeiten an den Außenanlagen sollen im Sommer starten. In einem knappen Jahr sollen die Beschäftigten dann in das fertiggestellte Verwaltungsgebäude einziehen.