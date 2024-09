Örtliche Firmen beurteilen Frankenthal im Vergleich zu anderen Städten in der Pfalz zwar relativ gut, sehen aber erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Höhe kommunaler Steuern und Abgaben oder bei der Verfügbarkeit von Fachkräften. Das sind Ergebnisse der letzten Standortumfrage der IHK Pfalz. Frankenthal als attraktiven Wirtschaftsstandort zu stärken und die Rahmenbedingungen für ihre Unternehmen kontinuierlich zu verbessern: Mit diesem Ziel sind am Donnerstag erstmals mehr als 30 Firmenvertreter zusammengekommen.

Organisiert wird die neue IHK-Tischrunde, die zweimal im Jahr tagt, von der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz gemeinsam mit Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) und dem Bereich Wirtschaftsförderung der Stadt Frankenthal. Sie soll dem Austausch über aktuelle Themen dienen, die Betriebe vor Ort bewegen und die Vernetzung der Teilnehmer fördern. Den Vorsitz hat Rainer Michalik, beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB zuständig für Integriertes Management und Nachhaltigkeit. Nur mit gebündelten Kräften könne man die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt sichern und ausbauen, wird Michalik in einer Pressemitteilung der IHK zitiert.

Unternehmensvertreter, die an der Tischrunde teilnehmen wollen, können sich unter Telefon 0621 59041930 oder per E-Mail an frank.panizza@pfalz.ihk24.de bei der IHK Pfalz melden.