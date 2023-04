Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

200 Schnelltests am ersten Tag, ein positives Ergebnis: Mit dieser Bilanz ist Jürgen Maring am Montag, 17 Uhr, sehr zufrieden. Der Geschäftsmann ersetzt mit seinem Drive-Thru-Konzept, also einer Teststation zum Durchfahren, das bisherige Angebot im Schnelltestzentrum auf dem Festplatz Benderstraße.

Die meisten Besucher seien am Montag noch zu Fuß und mit dem Fahrrad gekommen. Auch die längeren Öffnungszeiten