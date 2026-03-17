Spielsachen aus Holz und Dekorationsartikel: Der frühere Pflegeprofi Karam Almouh-Alshumari hat in der Speyerer Straße 26 den Familienladen „Happynest“ neu eröffnet.

Karam Almouh-Alshumari will Menschen mit seinem Sortiment glücklich machen, wie er sagt. „Viele denken zu wenig an sich selbst. Aber auch anderen eine Freude zu machen, bringt Menschen zum Lächeln“, findet der Geschäftsinhaber.

Das gelingt in seinem Geschäft auf etwa 120 Quadratmetern zumeist bei Kindern. Zahlreiche Spielsachen, viele von ihnen aus stabilem Holz gefertigt, gibt es in den Regalen. Sie sind für das Alter bis zu etwa sechs Jahren geeignet. Angeboten werden zum Beispiel Geschicklichkeitsspiele, Holzwerkbänke und Kinderküchenzubehör. Aber auch Erstlingskleidung zur Begrüßung von Neugeborenen finden Kunden in der Speyerer Straße 26. Wer genau hinschaut, entdeckt sogar kleine Fahrräder mit Stützrädern zu moderaten Preisen.

Spielecke für Kinder

„Ich habe mich an meinen eigenen Kindern orientiert“, erläutert Almouh-Alshumari. Die seien zwei und drei Jahre alt. Mütter, die sich in Ruhe in seinem Laden umschauen möchten, können ihre Kleinen in der Spielecke beschäftigen. Dort liegen neben Malutensilien auch Artikel, die im Sortiment geführt werden. „Die Menschen sollen sich hier inspirieren lassen und Dinge finden, die sie mit Herz verschenken“, sagt Almouh-Alshumari.

Dazu gehören Geschenke für Kindergeburtstage wie beleuchtete Schneekugeln, die Kinderzimmer nachts dezent beleuchten. Auch eine Variante mit Spieluhr gibt es. Besonders gemaserte Holzartikel zur Bewirtung von Gästen und dekorative Vasen sind Artikel, die Almouh-Alshumari für Erwachsene anbietet. Aufbewahrungssysteme mit humorvollen Aufschriften für junge Familien und junggebliebene Menschen finden sich im Familienladen „Happynest“ ebenso wie mit Strass verzierte Wandbilder mit Naturmotiven oder beleuchtete Bögen mit Brautpaaren.

Gutscheine im Ballon

Als Service wird die Ware auf Wunsch liebevoll verpackt. Für den Inhalt von Geschenkballons dürfen Kunden sogar eigene Gutscheine oder Waren mitbringen, um diese originell verschenken zu können.

Für den Frankenthaler ist es Neuland, einen eigenen Laden zu führen. Als Karam Almouh-Alshumari im Oktober 2015 aus Syrien kam, machte der Geflüchtete zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger im Ludwigshafener Marienkrankenhaus. Schon damals habe er die Patienten zum Lächeln bringen wollen, erzählt der 32-Jährige. Nach der Geburt der beiden Kinder seien seine Frau und er dann darauf gekommen, dass die Frankenthaler Innenstadt zum Einkaufen vieles biete, bei Waren für Kinder oder Geschenkartikeln aber ein Defizit habe. „Es sollte kein Billigladen sein, dennoch preislich so, dass die Menschen sich die Artikel leisten können“, sagt Almouh-Alshumari.