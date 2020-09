Unter dem Titel „Pop-up Weingarten“ hat das Congress-Forum Frankenthal (CFF) ein neues Format entwickelt, das unter freiem Himmel einen anspruchsvollen Mix aus Musik und Kulinarik bieten will. Auftakt ist am Donnerstag, 10. September, 17 Uhr, auf dem Stephan-Cosacchi-Platz.

Das Konzept für den „Pop-up Weingarten“ auf dem Platz vor dem CFF sieht bei vier aufeinander folgenden Veranstaltungsblöcken (jeweils von Donnerstag bis Samstag) in einem Zeitfenster bis 22 Uhr Live-Konzerte namhafter Musikgruppen aus der Region vor. „Wir wollen in dieser schwierigen Zeit ein Signal setzen und eine Präsentationsplattform bieten“, betonte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) als CFF-Geschäftsführer im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Unterstützt werden nicht nur die auftretenden Künstler, sondern auch Vereine und Charity-Organisationen, die in einem rotierenden System den Wein- und Sektausschank übernehmen und den Erlös für sich verwenden dürfen. Für die weitere Bewirtung mit Getränken und Speisen habe man Clever’s Catering verpflichten können, informierte Knöppel.

Vereine schenken aus

Handgemachte Popmusik vom Neustadter Duo Tom Keller & Maria Blatz erwartet die Besucher am Eröffnungstag. Am Freitag, 11. September, folgen WunderFinger aus Bobenheim-Roxheim und am Samstag, 12. September, das Duo CriMi. Der Rotary-Club Frankenthal und die Jugendorganisation Rotaract schenken aus.

Den Wein- und Sektausschank in den folgenden Wochen übernehmen der 1. Frankenthaler Männerchor (17. bis 19. September), die Hockeyabteilung der TG Frankenthal (24. bis 26. September) und der Lions-Club Frankenthal (1. bis 3. Oktober). Das Musikprogramm wird – um einen „Pop-up-Effekt“ zu erzielen – erst kurzfristig auf der Webseite des Congress-Forums und in den sozialen Medien bekanntgegeben.

Rund 100 Sitzplätze und Stehtische werden nach Angaben von CFF-Prokuristin Beate Scholl zur Verfügung stehen. Die Abstandsregeln und das Corona-Hygienekonzept würden streng eingehalten. Die Besucher müssen sich am Eingang registrieren und auf dem Weg zu ihrem Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

